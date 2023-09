Ein Jugendlicher hat am Sonntagfrüh mehrere Gleise überquert. Als ihn Beamten daraufhin kontrollierten, reagierte er aggressiv. Offenbar war er betrunken.

- Sein Verhalten am vergangenen Wochenende könnte für einen 15-Jährigen noch ein Nachspiel haben. Gegen den Heranwachsenden wird derzeit gleich wegen mehrerer Delikte ermittelt. Er soll sich in der Nacht auf Sonntag nicht nur unbefugt im Gleisbereich des Stuttgarter Hauptbahnhofs aufgehalten, sondern auch mehrere Bundespolizisten beleidigt und bedroht haben.

Polizei wird randalierende Person gemeldet

Alarmiert wurden die Beamten gegen 2 Uhr, weil eine Person an Bahnsteig 7 randalieren würde. Vor Ort trafen sie eben auf den 15-Jährigen, der zuvor mehrere Gleise überquert haben soll. Laut Bundespolizei soll der Jugendliche unter Alkoholeinfluss gestanden haben und von Beginn an aggressiv gewesen sein. Er verweigerte einen freiwilligen Alkoholtest, Blut wurde nicht entnommen, da es sich bei den Taten nicht um ein schwerwiegendes Verbrechen handelt, so Denis Sobek, Sprecher der Bundespolizei.

Wenig später wurde der 15-Jährige in Gewahrsam genommen und auf die Dienststelle gebracht. Auch dort beruhigte er sich offenbar nicht. Im Gegenteil: Dort soll er die Einsatzkräfte beleidigt und sogar bedroht haben. „Außerdem verweigerte er die Kooperation“, so ein Sprecher der Bundespolizei. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der Jugendliche seiner Mutter übergeben.

Jugendlicher wird im Beisein der Eltern vernommen

Und wie geht es jetzt weiter? Der Heranwachsende wird erneut von der Bundespolizei vorgeladen und im Beisein seiner Eltern vernommen. Auch die Beamten, die in der Nacht auf Sonntag am Hauptbahnhof im Einsatz waren, geben ihre Stellungnahmen ab. Außerdem wird das Beweismaterial – unter anderem die Aufnahmen der Überwachungskameras – gesammelt und an die Staatsanwaltschaft übergeben. „Letztlich entscheidet dann ein Richter, ob ein Verfahren eingeleitet wird.“