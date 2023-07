6 Bar Romantica:Mathieu Gouin, Femke Bürkle und Marco Schreieck (v.l). Foto: /

Stuttgart bei Nacht. Lange war das trist. Einsam, gar gefährlich. Nun erobern die Menschen ihre Stadt wieder. Kinos, Theater, Kneipen haben wieder auf. Und nun auch die Clubs. Tanzen ist erlaubt. Die Nacht lebt wieder.









Stuttgart - Still ist es hier unten. Noch. Draußen auf dem Wilhelmsplatz sitzen die gerade so Erwachsenen um ihre Bierkisten herum, nebenan zwängen Halbstarke ihre Autos in jede Lücke. Doch in der Bar Romantica an der Hauptstätter Straße hat die Nacht noch nicht begonnen. Dort spielt die Musik erst um Mitternacht. Femke Bürkle und Marco Schreieck sind eine Stunde vorher da und richten ihren Laden langsam her.