Der Perkins Park auf dem Killesberg ist die größte Diskothek in Stuttgart.

Großraumdiscos wie das Top 10 in Balingen schließen – das Geschäft im Nachtleben wird immer härter. Der Perkins Park, Stuttgarts größte Disco, hat „jeden Stein umgedreht“ und will neue Wege gehen. Was sagt der Nachtmanager zur Lage der Clubs?











Nun macht also eine weitere große Disco in Baden-Württemberg dicht: Ende Mai schließt das Top 10 in Balingen. Den Club gab es seit 32 Jahren, zunächst unter dem Namen Treffpunkt, dann als Top 10. Als Gründe für die Schließung nannte der Betreiber Dirk Bamberger gegenüber dem „Zollern-Alb-Kurier“ unter anderem die rund zweijährige Zwangspause während der Coronapandemie sowie eine Veränderung bei den jungen Menschen, welche nicht mehr so viel in Clubs gehen würden.