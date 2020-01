1 Gute Stimmung im Marquardts. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Nach 15 Jahren ist Schluss – am Wochenende stieg im Marquardts an der Ecke Königstraße/Bolzstraße in Stuttgart die letzte Party. Wir haben die Bilder von der Feier in der Stuttgarter City.

Stuttgart - Der Letzte macht das Licht aus: Nach 15 Jahren hat der Club Marquardts an der Ecke Königstraße/Bolzstraße in Stuttgart seine Pforten für immer geschlossen. Am Samstagabend wurde im Marquardts zum letzen Mal gefeiert – jetzt war es das mit dem Club.

Als Grund für die Schließung hatte der Betreiber Matthias Grohe private Gründe angegeben. Außerdem: „Nach dem permanenten Behördenstress, den ganzen sinnlosen Razzien, hatte ich keine Lust mehr“, sagt Grohe.

15 Jahre lang hielt sich der Club in der Innenstadt, der mit gemischtem Musikprogramm aufwartete und viele Veranstaltungsreihen beherbergte. 2015 wurde aufwendig umgebaut, für sieben Monate geschlossen.

Lange leer bleiben die Räume des Marquardts aber nicht. Bereits im Februar soll dort eine Tequila-Bar einziehen, wie es bereits zwei davon in der Innenstadt gibt.