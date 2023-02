1 Zwei Teenager wurden in der Nähe der Haltestelle „Kelter“ in Kleinbottwar ausgeraubt. Foto: Werner Kuhnle

Ein 17-Jähriger hat in der Nacht auf Sonntag zwei jüngere Teenager in Kleinbottwar mit dem Messer zum Aussteigen aus dem Nachtbus gezwungen und dann ausgeraubt.









Ein 17-Jähriger soll laut Polizei am frühen Sonntagmorgen gegen 3 Uhr einen 14- und einen 16-Jährigen mit dem Messer bedroht und ausgeraubt haben. Die beiden Opfer waren gemeinsam mit dem Nachtbus von Murr nach Kleinbottwar unterwegs. Nahe der Haltestelle „Kelter“ wurden sie von dem Tatverdächtigen mit dem Messer zum Aussteigen gezwungen und durchsucht, während seine beiden Begleiter daneben standen. Dem 14-Jährigen nahm er Mütze, Schal und Markenturnschuhe ab, dem 16-Jährigen stahl er die Kopfhörer. Ehe er mit seinen Begleitern flüchtete, drohte der 17-Jährige erneut mit dem Messer. Der Wert der Beute wird auf 450 Euro geschätzt.

Den 17-Jährigen hat die Polizei bereits ermittelt und sein Zimmer in der elterlichen Wohnung durchsucht. Dabei wurden mehrere Gegenstände gefunden, die aus dem Raub stammen dürften. Der Teenager blieb auf freiem Fuß, aber gegen ihn und seine beiden unbekannten Begleiter wird nun wegen schweren Raubes ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08 00 / 1 10 02 25 oder per E-Mail unter hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen.