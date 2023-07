20 Jürgen Sundermann (1940 – 2022) war insgesamt dreimal Trainer des VfB Stuttgart. Foto: Baumann

Jürgen Sundermann war eine der schillerndsten Trainerpersönlichkeiten, die je auf dem Cannstatter Wasen das Sagen hatten. Jetzt ist der einstige Wundermann im Alter von 82 Jahren gestorben.









Lange Zeit zählte es zu seinen festen Ritualen. Nach dem Schlusspfiff, wenn sich in den Katakomben der Mercedes-Benz-Arena das Gerangel um die besten O-Töne Bahn bricht, schlängelte sich Jürgen Sundermann an den wartenden Journalisten vorbei. Den VfB-Trainer fest im Blick, ganz egal, wie der gerade hieß. Dem Stuttgarter Urgestein war es ein Anliegen, seinen Nachfolgern persönlich zum Sieg zu gratulieren. Oder sie tröstend in den Arm zu nehmen.