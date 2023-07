1 In der Gastronomie sind Fairtrade-Siegel eher unüblich. Foto: /Sebastian Gollnow

Die Stadt Fellbach wie auch weitere Kommunen im Rems-Murr-Kreis arbeiten weiter auf ihrem Weg zu einer „Fairtrade Town". Doch der Weg dorthin hat so manche Tücken .









Mit interessanten Statistiken ließ der Verband Region Stuttgart kürzlich aufhorchen: So werden in ganz Deutschland pro Kopf jährlich durchschnittlich 11,5 Kilogramm Schokolade, 150 Liter Kaffee und 16 Kilogramm Bananen verbraucht. Allerdings steckt dahinter in den Anbauländern oftmals eine Entlohnung unter dem Existenzminimum ohne Kinderarbeit oder Aussicht der jungen Menschen auf einen Schulbesuch. Um hier moralisch einwandfrei unterwegs zu sein, haben sich die Vertreter aus dem Großraum Stuttgart das Ziel gesetzt, zur „Vorreiter-Region in Baden-Württemberg“ zu werden.