1 Alexander Häussermann zwischen den Mietbäumen in Töpfen. Die großen Bäume sind alle schon reserviert. Foto: /Simon Granville

Die Gärtnerei Häussermann in Möglingen (Kreis Ludwigsburg) liefert Weihnachtsbäume frei Haus. Nach dem 6. Januar werden die Bäume wieder eingepflanzt.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Möglingen - Der Weihnachtsbaumverkauf läuft in diesen Tagen allerorts zur Hochform auf. Auf Parkplätzen von Einkaufscentern, vor Baumärkten, an Verkaufsständen auf dem freien Feld – überall wird das meterhohe Tannengrün an die Frau und an den Mann gebracht. Auch in der Baumschule Häussermann in Möglingen zeigen sich derzeit kleine, große, schmale, breite Tannen und Fichten von ihrer besten Seite. Allerdings sind die Bäume etwas ganz Besonderes, denn man kann sie nicht kaufen, sondern nur mieten. Nach den Festtagen landen sie weder in Kaminen, noch auf irgendwelchen Müllplätzen. Sie leben weiter.