Nachhaltiges Gebäude in Möhringen: Modern und klimaneutral: SSB mieten neue Zentrale

8 Der W 2 Campus von oben: die gelb und rot umrandeten Bürogebäude sind im Bau, die Fläche von Bauteil 4 ist Logistikfläche. Foto: W 2 Development

Das Stuttgarter Nahverkehrsunternehmen zieht in einen Neubau in der Nachbarschaft, den die Stadtverwaltung verschmäht hat. Die alten Büros sollen saniert werden.











Die Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) AG hat nun bekannt gegeben, was in der Immobilienbranche längst kein Geheimnis mehr war, aber aus rechtlichen Gründen noch keine Bestätigung zuließ: Sie hat den dritten von vier der bereits seit Oktober 2023 im Bau befindlichen Bauteile des „W 2 Campus“ im Gewerbegebiet Vaihingen/Möhringen (Synergiepark Stuttgart) in unmittelbarer Nachbarschaft zum SSB-Werksgelände langfristig angemietet. Der Kontrakt sei am vergangenen Freitag unterschrieben worden, teilte der SSB-Vorstandssprecher Thomas Moser am Montag mit.