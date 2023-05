5 Das Ergebnis ist etwas tomatiger als auf dem Bild im Buch, doch mindestens genau so schmackhaft. Foto: red

Nudeln mit Kartoffeln? Was sich seltsam anhört, ist ein wahnsinnig gutes Rezept. Nachgekocht aus dem Kochbuch „fatto a mano“, Lorena Autuoris italienischer Küche.









Lorena Autuoris ist eine Köchin, die direkt, ungekünstelt und einfach im besten Sinne kocht. Sie hat Herbert Grönemeyer und seinen Produzenten Alex Silva bei den Studioaufnahmen in Umbrien täglich kulinarisch versorgt. Die beiden Herren waren so begeistert von Lorenas toller Küche, dass sie das unbedingt mal zuhause nachkochen wollten. Also haben sie nun das Kochbuch „fatto a mano“ (at Verlag) veröffentlicht. Eines, der vielleicht auf den ersten Blick ungewöhnlichsten Rezepte darin ist Pasta e Patate, also Nudeln mit Kartoffeln. Wir haben es getestet – und wirklich für sehr gut befunden. Das braucht es für vier Personen.