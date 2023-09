1 Julian Nagelsmann wird neuer Bundestrainer. Foto: dpa/Bernd Thissen

Lange wurde sein Name gehandelt, nun ist es offiziell: Julian Nagelsmann wird neuer Bundestrainer. Er wird Nachfolger von Hansi Flick – und erhält einen Vertrag bis 2024.











Julian Nagelsmann soll die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bei der Heim-EM zu alter Stärke führen. Der frühere Coach von Bayern München unterschrieb am Freitag in Frankfurt einen Vertrag bis zum 31. Juli 2024. Der 36-Jährige folgt als jüngster Bundestrainer der Nachkriegsgeschichte dem am 10. September freigestellten Hansi Flick.