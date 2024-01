Der CDU-Politiker Kai Wegner (51) und seine Partnerin, Kathleen Kantar, haben sich bereits vor mehreren Wochen getrennt. Das berichtet die "Bild"-Zeitung unter Berufung auf eine Sprecherin des Regierenden Bürgermeisters von Berlin.

Wegner und Kantar bleiben verbunden

"Kai Wegner und seine Lebensgefährtin haben sich vor einigen Monaten, im September dieses Jahres, getrennt", habe die Sprecherin demnach über das mehrere Wochen zurückliegende Liebes-Aus erklärt.

Lesen Sie auch

Für die beiden gemeinsamen Kinder möchten Wegner und Kantar aber offenbar auch in Zukunft an einem Strang ziehen, denn es heißt weiter: "Sie werden weiterhin in Freundschaft verbunden bleiben, ihre Liebe und Sorge gilt den beiden gemeinsamen Kindern." Weitere Kommentare werde es aus Gründen der Privatsphäre zu der Angelegenheit nicht geben. Wegner hat zudem ein weiteres Kind aus einer vorangegangenen Beziehung.

Kai Wegner seit April Regierender Bürgermeister

Wegner wurde am 15. September 1972 in Berlin geboren und ist seit 1989 Mitglied der CDU. Der 51-jährige Politiker war seit 2005 Mitglied des Deutschen Bundestages und ist seit Mitte 2019 Landesvorsitzender der Berliner CDU. Ende April dieses Jahres wurde Wegner im dritten Wahlgang zum Regierenden Bürgermeister der deutschen Hauptstadt gewählt. Er folgte damit direkt auf die SPD-Politikerin Franziska Giffey (45).