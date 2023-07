1 Demo in Ludwigsburg: Weil die Polizei Krawalle befürchtete, schritt sie am 20. Oktober nicht ein. Foto: 7aktuell/Nils Reeh

Zwei Vorfälle aus Ludwigsburg zeigen, wie unterschiedlich Einsatzkräfte bei Verstößen gegen die Corona-Regeln agieren. Während Linke Aktivisten vor Gericht erscheinen müssen, bleiben Corona-Leugner unbehelligt. Wie kann das sein?









Ludwigsburg - Sie scheren sich nicht um Corona: In Gruppen gehen sie krakelend, singend, ohne Mundschutz und ohne Abstand durch die Straßen – die Polizei lässt sie trotzdem in Ruhe. Andere geben sich zumindest einigermaßen Mühe, die geltenden Regeln einzuhalten – bei ihnen zeigen die Beamten aber nicht so viel Rücksicht. Offenbar messen Ordnungsämter und die Polizei bisweilen mit zweierlei Maß. Zumindest sehen das diejenigen so, die schon zur Kasse gebeten wurden.