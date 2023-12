Stuttgart: Fünf Festnahmen bei propalästinensischer Kundgebung

1 Die Kundgebung startete gegen 18 Uhr in der Lautenschlagerstraße, später griff die Polizei ein (Symbolfoto). Foto: IMAGO/DROFITSCH/EIBNER

Nach Angaben der Polizei kam es bei einer Kundgebung in der Stuttgarter Innenstadt zu mehreren Auflagenverstößen und Anzeigen. Demnach beendete der Veranstalter die Kundgebung vorzeitig, bislang leitete die Polizei 14 Strafverfahren ein.











Bei einer Demonstration unter dem Motto „Gegen den Krieg in Gaza“ in der Stuttgarter Innenstadt sind am Freitag fünf Menschen festgenommen worden. Es seien eine Vielzahl an Verstößen feststellt und insgesamt 14 Strafverfahren eingeleitet worden, teilte die Polizei am Abend mit. Die rund 80 Teilnehmer der propalästinensischen Kundgebung gehörten laut Polizei mehrheitlich dem linken Spektrum an.