Der 58-Jährige war mit seinem Mercedes gegen einen Baum geprallt. Foto: IMAGO/Karsten Schmalz

Ein Autofahrer verursacht am Sonntagabend in Vaihingen offenbar wegen eines medizinischen Notfalls einen Unfall und wird dabei lebensgefährlich verletzt. Am Montag stirbt der Mann in einem Krankenhaus an den Folgen des Unfalls.















Ein 58 Jahre alter Mann, der am Sonntagabend aufgrund eines medizinischen Notfalls in Stuttgart-Vaihingen mit seinem Mercedes gegen einen Baum gekracht war und dabei lebensgefährlich verletzt wurde, ist nun in einem Stuttgarter Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen.

Wie die Polizei bereits berichtet hatte, war der 58-Jährige gegen 18.50 Uhr in der Behringstraße in Richtung Robert-Koch-Straße unterwegs, als er offenbar wegen eines medizinischen Notfalls das Bewusstsein und somit die Kontrolle über seinen Mercedes verlor. Der Wagen fuhr zunächst über eine Verkehrsinsel samt Schild im Kreuzungsbereich. Anschließend rollte er auf der Gegenfahrbahn geradeaus in die Liebknechtstraße weiter, wo er schließlich in der angrenzenden Böschung gegen einen Baum prallte und zum Stehen kam.

Ersthelfer zogen den Mann aus seinem Fahrzeug und reanimierten ihn bis die Rettungskräfte eintrafen. Diese brachten den lebensgefährlich Verletzten in ein Krankenhaus, wo er am Montagnachmittag verstarb.