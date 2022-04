6 Die Tat ereignete sich in Bad Cannstatt. Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat/7aktuell.de | Simon Adomat

Ein 33-Jähriger kommt am Donnerstag bei einer Auseinandersetzung in Bad Cannstatt ums Leben. Die Täter flüchten, die Polizei richtet eine Sonderkommission ein und sucht dringend nach Zeugen.















Nachdem ein 33 Jahre alter Mann am Donnerstagnachmittag in Bad Cannstatt von bislang unbekannten Täter bei einer Auseinandersetzung so schwer verletzt wurde, dass er noch am Tatort verstarb, sucht die Polizei weiterhin fieberhaft nach den Tätern und bittet dabei die Bevölkerung um Mithilfe.

Wie die Polizei bereits berichtet hatte, war es gegen 15.30 Uhr in der Rosenaustraße zu der Auseinandersetzung zwischen dem späteren Opfer und mehreren Unbekannten gekommen, bei der auch eine Schusswaffe eingesetzt worden sein soll. Nach der Tat flüchteten die Täter offenbar in einem Auto. Eine Fahndung, an der auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, verlief erfolglos.

Eine Sonderkommission wurde eingerichtet, die zunächst Zeugen des Tötungsdelikts befragte. Auch eine Obduktion der Leiche ist anberaumt. Wann diese stattfindet, konnte uns ein Sprecher der Stuttgarter Polizei auf Nachfrage allerdings nicht sagen. Ebenfalls nichts sagen konnte der Sprecher zu Gerüchten, dass der tödliche Streit in Zusammenhang mit Drogendelikten stünde. Derweil seien die Täter noch auf der Flucht, die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Dazu sucht die Polizei noch dringend nach Zeugen, die gebeten werden, sich unter der Telefonnummer 0711/8990-5778 zu melden.