Nach Tötungsdelikt: Häfnerhaslach steht nach Bluttat unter Schock

1 Häfnerhaslach ist idyllisch im Kirbachtal gelegen. Foto: Sandra Lesacher

Der Tatverdächtige, der einen 58-jährigen Mann aus der Nachbarschaft umgebracht haben soll, ist in dem Sachsenheimer Teilort (Landkreis Ludwigsburg) offenbar kein unbeschriebenes Blatt.











Weinberge allerorten – Häfnerhaslach im Kirbachtal, am nordwestlichen Rand des Landkreises Ludwigsburg, einer von sechs Ortsteilen der Flächenkommune Sachsenheim. An diesem Montagmorgen ist es in der 650-Einwohner-Kommune unterhalb des Strombergs sehr ruhig, nur ab und zu fährt ein Auto durchs Dorf. Doch die Idylle trügt. Am Samstagabend ist hier ein Bewohner ums Leben gekommen – mutmaßlich erschlagen von einen anderen Bewohner des Dorfes.