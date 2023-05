1 Der tödliche Angriff geschah auf einem Fußballplatz im Frankfurter Stadtteil Eckenheim. Foto: dpa/Boris Roessler

Ein 15-jähriger Fußballer wird nach einem Spiel in einem Frankfurter Stadtteil brutal attackiert. Er überlebt den Angriff nicht. Gegen einen 16-Jährigen wurde Haftbefehl erlassen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Der nach einem Angriff auf einem Fußballplatz gestorbene 15-Jährige wird nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur Organspender. Gegen den 16 Jahre alten mutmaßlichen Täter wurde Haftbefehl erlassen. Der lebensbedrohlich verletzte 15-jährige Berliner war nach der Tat am Pfingstsonntag zunächst laut Staatsanwaltschaft an Maschinen gehalten worden, um die Entnahme von Spenderorganen vorzubereiten. Am Mittwochnachmittag meldeten Polizei und Staatsanwaltschaft, der 15-Jährige sei „im Laufe des heutigen Tages an den Folgen seiner schweren Hirnverletzungen im Krankenhaus verstorben“. Zur Klärung der Todesursache soll in den nächsten Tagen eine Obduktion durchgeführt werden.