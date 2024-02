Nach Stuttgart benannt: Stuttgart-Straßen gibt es weltweit – viele sind leider hässlich

1 Der zukünftige Straßburger Platz in Stuttgart. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

In der Stuttgarter Innenstadt soll ein Platz nach der Partnerstadt Straßburg benannt werden. In einigen Städten ist Stuttgart selbst namentlich vertreten – nicht immer in den schönsten Stadtteilen.











Die Stadt Stuttgart möchte ihre Partnerstadt Straßburg würdigen und sie namentlich stärker im Stadtplan verfestigen. Eine Straßburger Straße und einen Straßburger Weg gibt es bereits. Wie berichtet soll nun die Fläche zwischen dem Opernhaus und dem Landtag nach der französischen Stadt benannt werden. Der Platz besteht zur Hälfte aus einem Parkplatz und einer Tiefgarageneinfahrt, auf der restlichen Fläche erstreckt sich ein Rasen mit zwei Bäumen. In Straßburg selbst gibt es die „Rue de Stuttgart“, die als Zeichen der Städtepartnerschaft an die Landeshauptstadt erinnert. Wo Stuttgart in der Welt namentlich noch vertreten ist, haben wir hier zusammengestellt.