Nach Streik der Lokführer: Bahnverkehr rollt auch im Südwesten wieder an

Nach einem mehrtägigen Streik rollen die Züge der Deutschen Bahn im Südwesten seit dem frühen Montagmorgen wieder. Wie eine Sprecherin der Bahn mitteilte, ist der Betrieb im Personenverkehr auch in Baden-Württemberg um 2.00 Uhr wieder angelaufen. Dennoch könne es noch zu vereinzelten Beeinträchtigungen kommen. Reisende wurden deshalb gebeten, sich vor Fahrtantritt über ihre Verbindung zu informieren.

Keine Streiks bis März geplant

Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hatte ihren bundesweiten Streik bei der Deutschen Bahn vorzeitig beendet. Im Personenverkehr endete er in der Nacht zu Montag um 2.00 Uhr, im Güterverkehr schon am Sonntagabend um 18.00 Uhr. Ursprünglich wollte die GDL bis Montagabend streiken. Sie konnte sich aber am Wochenende mit der Bahn darauf verständigen, in dem Tarifkonflikt wieder zu verhandeln und bis zum 3. März zu keinen weiteren Streiks aufzurufen.