Die Täter der Automatensprengung vom Breuningerland Sindelfingen sind weiterhin unerkannt. Dafür können den am Montag Festgenommenen aus der Niederlande zwei weitere Fälle von Geldautomatensprengungen im Kreis Böblingen zugeordnet werden.









Die neun am Montag in den Niederlanden festgenommenen tatverdächtigen Automatensprenger haben keinen Bezug zum Fall der am 29. Oktober 2021 in die Luft gesprengten Bankautomaten im Breuningerland Sindelfingen. Das wurde am Rande einer Pressekonferenz der Landeskriminalämter Bayern und Baden-Württemberg und der Staatsanwaltschaft Bamberg am Donnerstagvormittag in München bekannt. Insgesamt gehen vermutlich 51 Sprengungen in den beiden Bundesländern auf das Konto der verhafteten Männer.