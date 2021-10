1 Die Sperrung ist wie geplant am Sonntagmorgen aufgehoben worden. Die Strecke ist wieder frei. Foto: DROFITSCH/EIBNER/DROFITSCH/EIBNER

Seit Sonntagmorgen 10 Uhr sind die zuvor gesperrten Streckenabschnitte auf der Autobahn A 81 zwischen Böblingen und Sindelfingen wieder freigegeben.















Böblingen/Sindelfingen - Der Verkehr auf der A 81 zwischen Böblingen und Sindelfingen rollt wieder. Die Fahrbahnen in Richtung Stuttgart und Singen sind seit etwa 10 Uhr wieder voll befahrbar. Die Bauarbeiten an der zur Hälfte abgerissenen Brücke bei der Anschlussstelle Böblingen-Hulb und zur Einsetzung einer Behelfsbrücke der Deutschen Bahn ein Stück weiter Richtung Sindelfingen verliefen nach Plan.

„Der Zeitplan konnte voll eingehalten werden. Es kam zu keinerlei Verzögerungen. Die Baumaßnahmen waren sogar etwas früher fertig als zunächst angenommen“, erklärt Pia Verheyen, Pressesprecherin der DEGES, der bundeseigenen Gesellschaft, die für den Autobahnbau mit zuständig ist. Die etwa 35-stündige Bauzeit an der Brücke zwischen Böblingen und Dagersheim ging laut den DEGES-Verantwortlichen „ohne jegliche Vorkommnisse“ vonstatten. Bis Sonntagmorgen 9 Uhr, als die DEGES den Streckenabschnitt freigab, war die Stahlleitplanke an der rechten Fahrbahnseite wieder und auf der gegenüberliegenden Seite entsprechende Betonelemente platziert worden. Diese waren entfernt worden, damit die Baugeräte die Autobahn befahren und dort den Brückenabriss vornehmen können.

Das für den Landkreis Böblingen zuständige Polizeipräsidium Ludwigsburg zieht ein ebenso positives Fazit – trotz so mancher Stauentwicklung am gestrigen Samstag. „Durch die Sperrung hat sich jeweils an den beiden Ausleitungen Rückstau gebildet. Das war sowohl in Richtung Stuttgart als auch in der Gegenrichtung in Richtung Singen“, erklärt ein Beamter des Polizeipräsidiums gegenüber unserer Zeitung. Im Verlaufe des späten Samstagnachmittags bis zum Abend hätten sich die Staus allerdings aufgelöst. Die maximale Staulänge betrug knapp fünf Kilometer. Stauschwerpunkt war hier Sindelfingen-Ost. Durch die Umleitungen nach Böblingen und Sindelfingen habe sich auch dort zeitweise der Verkehr gestaut. „Ab 10 Uhr heute Morgen konnte der Verkehr wieder rollen. Hier ist alles reibungslos verlaufen“, stellt die Polizei fest.