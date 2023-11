Nach Schüssen in der Neckarvorstadt: Bruder des Mordopfers im Zeugenstand

1 Der Tatort in der Rosenaustraße wurde von der Polizei abgesperrt. Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat

An Gründonnerstag 2022 ist in Bad Cannstatt ein 33-Jähriger auf offener Straße erschossen worden. Jetzt hat sein jüngerer Bruder am Landgericht Stuttgart ausgesagt – eine Überraschung für die Verfahrensbeteiligten.











Am Landgericht Stuttgart müssen sich derzeit zwei Männer verantworten, die an Ostern 2022 einen 33-Jährigen in der Neckarvorstadt auf offener Straße getötet haben sollen – er wurde erschossen. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass eine vierköpfige Gruppe aus Portugal anreiste, um ihm für 6480 Euro ein Kilo Zucker statt Kokain zu verkaufen. Der Betrug flog wohl auf, es kam zum tödlichen Streit. Angeklagt sind der mutmaßliche, zur Tatzeit 20-jährige Schütze und ein acht Jahre älterer Mann, der offenbar den Fluchtwagen fuhr. Die zwei Komplizen wurden bereits in einem gesonderten Prozess wegen des gemeinschaftlichen Mordes nach Jugendstrafrecht zu sechs beziehungsweise acht Jahren Haft verurteilt.