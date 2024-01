Nach Prügelei auf Feier in Schwieberdingen: 200 Gäste mischen bei Streit mit

1 Alkoholkonsum und Sprachbarrieren aufseiten der Gäste erschwerten die Arbeit der Polizei. (Symbolbild) Foto: Imago//Gelhot

Zwei Männer sind bei einer Feier in Schwieberdingen aneinandergeraten. Damit nicht genug: Beim Aufbruch der Streithähne wurden noch eine Frau und ein Ford angefahren.











Link kopiert



Eine Feier ist in der Nacht auf Montag in Schwieberdingen aus dem Ruder gelaufen – allerdings ist für die Polizei aufgrund des Alkoholkonsums und der Sprachbarriere der Gäste noch vieles unklar. Bislang bekannt ist, dass rund 400 Gäste zu der geschlossenen Veranstaltung in die Festhalle in der Siemensstraße gekommen waren. Dort soll es gegen 3.20 Uhr zwischen zwei Männern zu einer Schlägerei gekommen sein, in die sich schließlich gut 200 Personen verbal einmischten. Die Männer sollen schließlich mit einem BMW und einem Audi – beide mit einem Kennzeichnen aus der Ukraine – davongefahren sein.