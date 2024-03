1 Bei den gewaltsamen Protesten in Biberach wurden Polizeibeamte verletzt. Foto: dpa/Silas Stein

Nach den gewaltsamen Protesten im Umfeld des politischen Aschermittwochs der Grünen in Biberach hat die Polizei einen weiteren Tatverdächtigen aufgespürt. Der 45-Jährige soll mit pyrotechnischen Gegenständen auf Polizeibeamte geworfen haben.











Link kopiert



Nach den gewaltsamen Protesten im Umfeld des politischen Aschermittwochs der Grünen in Biberach hat die Polizei einen weiteren Tatverdächtigen aufgespürt. Der 45-Jährige soll mit pyrotechnischen Gegenständen auf Polizeibeamte geworfen haben, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Es handelt sich demnach um einen Mann aus dem Alb-Donau-Kreis. Bei einer Durchsuchung habe man belastende Beweismittel bei ihm sicherstellen können - was genau, wollte die Polizei nicht sagen. Gegen den Mann werde nun unter anderem wegen eines besonders schweren Falls des Landfriedensbruchs, versuchter gefährlicher Körperverletzung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt.