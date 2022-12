Nach Notarzteinsatz in Stuttgart

1 Der Zugverkehr in Bad Cannstatt ist wieder freigegeben. (Archivbild) Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich/IMAGO/Arnulf Hettrich

Nachdem ein tödlicher Vorfall am Freitagvormittag für eine Sperrung des Cannstatter Bahnhofs sorgte, rollt der Bahnverkehr nun wieder an, wie das Unternehmen mitteilt.















Wegen eines Notarzteinsatzes am Bahnhof Bad Canstatt in Stuttgart ist dieser am Freitagvormittag vollständig gesperrt gewesen. Erst mittags konnte die achtgleisige Haltestelle wieder angefahren werden, wie die Bahn mitteilte. Die Bahnstrecken S1 bis S3 waren kurzzeitig nur auf Teilen der gewöhnlichen Strecke unterwegs. Der Ausfall des Bahnhofs hatte sich auch auf den Fernverkehr ausgewirkt. Fahrgäste wurden gebeten auf Beförderungsangebote der Stadt umzusteigen.

Laut einer Sprecherin der Bundespolizei sei ein Mensch gegen 10 Uhr rückwärts in den Gleisbereich gestürzt, von einem Zug erfasst worden und dabei ums Leben gekommen. Nähere Informationen zum genaueren Hergang liegen noch nicht vor.