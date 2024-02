1 Prinz Harry und Herzogin Meghan sind seit 2018 verheiratet und haben zwei Kinder. Seit 2020 leben sie in den USA. Foto: 2019 Mr Pics/Shutterstock.com

Sollte Prinz Harry wirklich jemals die US-amerikanische Staatsbürgerschaft anstreben, müsste er wohl einige Auflagen in Kauf nehmen. Unter anderem droht dem britischen Royal der Verlust seines Prinzen-Titels.











Prinz Harry hat in seinem jüngsten TV-Interview verraten, dass er mit dem Gedanken spielt, US-amerikanischer Staatsbürger zu werden. Sollte er diese Pläne in die Tat umsetzen, könnte er seine königlichen Titel verlieren, berichtete die britische Zeitung "The Mirror".