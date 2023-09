1 Mit einem massiven Polizeieinsatz konnte der Krawall am Samstag beendet werden. Foto: dpa/Jason Tschepljakow

Weil weitere Proteste und damit auch gewalttätige Ausschreitungen befürchtet wurden, einigen sich Stadt und Veranstalter auf eine gemeinsame Aufhebung des Mietvertrags.











Die Polizei hat schon in den Vorbereitungen gesteckt, um am Samstag bei einer neuen Veranstaltung des Verbands der eritreischen Vereine in Stuttgart für höchste Sicherheit zu sorgen. Krawalle wie bei einem Seminar des Verbands am vergangenen Wochenende sollten notfalls mit einem massiven Einsatz unterbunden werden. Nun wird es wohl ruhig bleiben: Angesichts der Prognose, dass weitere gewalttätige Auseinandersetzungen zu befürchten wären, haben sich die Stadt Stuttgart und der Verband geeinigt, den Mietvertrag für die Halle auf dem Gelände zweier Schulen an der Hohensteinstraße aufzulösen. Das teilte ein Sprecher der Stadt am Mittwochabend mit.