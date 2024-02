Nach Großbrand 2021 im SSB-Busdepot: Das ist für den Wiederaufbau in Gaisburg geplant

Das ist für den Wiederaufbau in Gaisburg geplant

1 Das SSB-Busdepot nach dem Brand 2021 Foto: Fotoagentur-Stuttgart/Andreas Rosar

Seit die Halle des Busdepots der Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) nach einem Großbrand 2021 abgerissen werden musste, stehen die Busse dort im Freien. Der Baubeginn für den neuen Betriebshof steht kurz bevor. Die Halle ist aber nicht das einzige Bauvorhaben auf dem Gelände.











Es ist mehr als zwei Jahre her, als ein Großfeuer den Bus-Betriebshof der Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) in Gaisburg vollständig zerstört hat. Inzwischen gibt es einen Entwurf für die neue Abstellanlage. So soll es auf dem Dach der Halle für rund eine Million Euro eine Photovoltaik-Anlage geben – nicht nur als Beitrag zur Klimaneutralität, sondern auch wegen gesetzlicher Bestimmungen. Die SSB führen bereits Gespräche mit den Stadtwerken Stuttgart, die den Betrieb der Anlage und die Einspeisung des Stroms übernehmen sollen.