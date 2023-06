6 Rauchsäule im Europapark Foto: AFP

Am Tag nach dem Brand im Europa-Park Rust sind Ermittler weiterhin auf der Suche nach der Brandursache. So ist die Lage am Dienstagmorgen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Einen Tag nach dem Feuer im Europa-Park in Rust ist die Ursache für den Brand in dem Freizeitpark weiter unklar. Es werde noch untersucht, warum das Feuer am Vortag ausbrechen konnte, sagte eine Sprecherin des Parks am Dienstagmorgen. Ungeachtet dessen sollte der Park wieder seine Tore für Besucher öffnen. Es hätten alle Angebote wie etwa die Wasserattraktion „Rulantica“ und die Hotels regulär geöffnet, nur die Bereiche um den Brandort seien nicht zugänglich, teilte eine Sprecherin mit.