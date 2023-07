Nach einem Feuer in einer Tiefgarage in der Böblinger Innenstadt am späten Dienstagabend ist der mutmaßliche Brandstifter nun hinter Gittern. Er ist erst 15 Jahre alt.

Im Fall des Tiefgaragenbrandes am Dienstagabend in der Böblinger Innenstadt ist nun ein Tatverdächtiger festgenommen worden. Das haben das Polizeipräsidium Ludwigsburg und die Staatsanwaltschaft Stuttgart mitgeteilt. Dabei soll es sich um einen 15-jährigen Jugendlichen handeln.

Wie berichtet, kam es am Dienstag um 23.13 Uhr zu einem Brand in der Tiefgarage Hautana zwischen der Karl- und der Bahnhofstraße. Eine Frau war dabei leicht verletzt worden. Die 30-Jährige hatte offenbar in einem Auto in der Tiefgarage geschlafen und hatte selbstständig ins Freie gefunden, nachdem sie durch den Lärm der Löscharbeiten aufgewacht war. Der Brand konnte gelöscht werden, der Sachschaden beläuft sich aber auf eine halbe Million Euro.

Tatverdächtiger verhaftet

Die Polizei vermutet nun, dass der 15-Jährige Holz angezündet hat, das in einem Kellerverschlag in der Tiefgarage lag. Er wurde bereits kurz nach der Tat gefasst und kam zunächst in eine Psychiatrie.

Am Donnerstag wurde der Jugendliche dann auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Haftrichter beim Amtsgericht Böblingen vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl und der 15-Jährige kam ins Gefängnis.