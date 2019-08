In Münchener Freibad 14-Jähriger begrapscht Mädchen und droht ihr mit dem Tod

Erst lockt ein 14-Jähriger ein junges Mädchen in die Umkleidekabine eines Münchener Freibads, dann fängt er an sie zu begrapschen und droht ihr mit dem Tod. Nun sitzt der Intensivtäter in der U-Haft.