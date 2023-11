Nach drei Jahren Corona-Pause: Die Helene Fischer Show: Diese Gäste sind beim Comeback 2023 dabei

1 Helene Fischer kehrt mit ihrer ZDF-Weihnachtshow zurück: Unter den Gästen wird unter anderem ihre Duett-Partnerin Shirin David sein. Foto: IMAGO/Future Image

Weihnachten steht vor der Tür und damit die Rückkehr der "Helene Fischer Show": Jetzt hat die erfolgreiche Sängerin verraten, welche berühmten Musiker mit ihr zusammen die Fernsehzuschauer am ersten Weihnachtsfeiertag begeistern werden.











Link kopiert



Nach drei Jahren Pause kehrt die "Helene Fischer Show" dieses Jahr am ersten Weihnachtsfeiertag zurück auf die TV-Bildschirme. Aufgezeichnet wird die Weihnachtsshow bereits Anfang Dezember in der Messehalle in Düsseldorf. Seit Samstag steht nun auch offiziell fest, wer neben Helene Fischer (39) mit Show-Einlagen zu Gast sein wird.