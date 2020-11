Wetter in Baden-Württemberg Meteorologen erwarten verbreitet Schnee zum 1. Dezember

Der Winter kommt mit Riesenschritten: Am 1. Dezember soll es in ganz Baden-Württemberg schneien. Der landesweit erste Schnee war Ende September auf dem Feldberg gefallen - in der Nacht zum Dienstag schneit es nach Prognosen des DWD nun erstmals im ganzen Land.