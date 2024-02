Nach den Bauernprotesten: Kretschmann betrachtet Tumulte als „absolute Ausnahme“

1 Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) dran selbst überhaupt nicht an den Ort des Geschehens vor. Foto: dpa/ Murat

Der politische Aschermittwoch der Grünen muss nach Protesten abgesagt werden. Ministerpräsident Winfried Kretschmann sieht eine Schwelle überschritten, will die Geschehnisse aber nicht zu hochhängen.











Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat die die Angriffe am Rande von Demonstrationen in Biberach scharf verurteilt. „Unsere Demokratie lebt vom sachlichen Streit der Argumente, von fairem und konstruktivem Dialog“, sagte er unserer Zeitung. „Wer diese Spielregeln missachtet und verletzt, verlässt den legitimen Raum demokratischen Protests.“ Diese Schwelle sei am Mittwoch in Biberach mehrfach überschritten worden. „Das schadet den Anliegen der Landwirte und unserer politischen Kultur, die immer auf Kompromiss und Ausgleich ausgerichtet ist.“