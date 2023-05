VW zahlt Rupert Stadlers Schadenersatz in Millionenhöhe

1 Ex-Audi-Chef Rupert Stadler hat ein Geständnis abgelegt, das zu einer Verurteilung führen wird. Foto: dpa/Matthias Schrader

Der ehemalige Audi-Chef Rupert Stadler soll seinen früheren Arbeitgeber wegen des Dieselskandals mit 4,1 Millionen Euro entschädigen. Sein eigenes Vermögen muss der Manager dafür aber nicht anrühren. Das sind die Gründe.









Der ehemalige Vorstandsvorsitzende des Autobauers Audi, Rupert Stadler, lässt seine Schadenersatzzahlungen an Volkswagen in Höhe von 4,1 Millionen Euro vollständig durch VW zahlen. Aus seinem eigenen Vermögen fließt kein Geld an Volkswagen.