13 Sasa Kalajdzic hat den Treffer zum 1:1 des VfB Stuttgart beim 1. FC Union Berlin erzielt. Foto: Baumann/Cathrin Müller

Nach einem Rückstand spielt der Stuttgarter Fußball-Bundesligist noch 1:1 beim 1. FC Union Berlin – was heißt das für das kommende Kellerduell mit dem FC Augsburg?









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Die Sorgen währten nur kurz. „Ich hatte Angst, dass mein Abschluss an die Latte geht“, sagte Sasa Kalajdzic über die Szene des Spieles für den VfB Stuttgart. In der er Sekundenbruchteile später durchatmen und zum Jubeln laufen konnte. Denn: Der Ball, den er mit dem Schienbein in Richtung Tor des 1. FC Union Berlin befördert hatte, landete im Netz. „Einfach nur happy“ war der Stürmer der Stuttgarter also nach der Partie.