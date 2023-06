1 Gibt sich nach einer Corona-Party, die aus dem Ruder gelaufen ist, zerknirscht: Romulo Kuranyi. Foto: Tilman Baur

Der Gastgeber der Corona-Party am Samstagabend im Stuttgarter Stadtbezirk Degerloch ist in der Stadt kein Unbekannter. Der jüngere Bruder des Ex-VfB-Stars Kevin Kuranyi gibt sich zerknirscht.









Stuttgart - Die Polizei hat am Samstagabend nicht schlecht gestaunt, als sie in einer Degerlocher Tiefgarage auf eine Partygesellschaft traf, die sich an keine der Corona-Regeln hielt. Jetzt ist raus: Der Gastgeber ist stadtbekannt. Es handelt sich um den früheren Wirt des einstigen Promi-Restaurants H’ugo’s, der sich inzwischen als Pop-Art-Künstler in der Szene einen Namen gemacht hat. Den hatte er freilich schon früher: Romulo Kuranyi ist der jüngere Bruder des Ex-VfB-Stars Kevin Kuranyi. Er bedauert den Vorfall und entschuldigt sich.