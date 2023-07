1 Der Baum an der Unfallstelle konnte nicht gerettet werden. Foto: Stadt Nürtingen

In Nürtingen prallte am Montag ein Linienbus gegen einen Baum. Laut der Polizei sind alle Verletzten außer Lebensgefahr. Der Baum, gegen den der Bus krachte, musste am Dienstagmorgen gefällt werden.









Der Schock unter Eltern, Schülern sowie Passanten in Nürtingen war groß, als am Montag durch ein Busunglück 41 Personen verletzt wurden. Ein Bus der Linie 116, in dem sich überwiegend Kinder und Jugendliche befanden, war an der Kreuzung Bismarckstraße/Steinenbergstraße unterwegs gewesen, als er von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Die Verletzten sind außer Lebensgefahr, teilt ein Sprecher des zuständigen Polizeipräsidiums Reutlingen am Dienstag mit. Den Sachschaden beziffert die Polizei mit rund 100 000 Euro. Wegen des Unfalls war am Montag Großalarm ausgelöst worden, weshalb auch aus den umliegenden Landkreisen Rettungskräfte nach Nürtingen ausgerückt waren.