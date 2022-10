1 Über hundert Beamte waren nach dem Spiel des VfB Stuttgart im Einsatz. Bei Angriffen wurden vier Polizisten verletzt. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Sven Eckelkamp/IMAGO/Sven Eckelkamp

Vier Polizisten werden nach dem Bundesligaspiel des VfB Stuttgart gegen den VfL Bochum verletzt. Aus dem Fanmarsch löst sich eine Gruppe von Vermummten, die die Beamten mit Schlägen und Tritten angreift.















Link kopiert

Nachdem die Lage vor dem Bundesligaspiel des VfB Stuttgart ruhig geblieben ist, eskalierte nach Spielende die Situation. Die Polizei war mit über hundert Beamten, Polizeipferden und einer Drohne im Einsatz. Was ist vorgefallen?

Nach Ende der Partie setzte sich laut Angaben der Polizei gegen 18.10 Uhr im Bereich der Mercedes-Benz-Arena ein Fanmarsch, bestehend aus mehreren hundert VfB-Fans, in Bewegung. Auf Höhe des Willy-Daume-Stegs überrannte die Gruppe das vorausfahrende Polizeifahrzeug vermeintlich mit dem Ziel, sich der polizeilichen Begleitung zu entziehen. Die Gruppierung bahnte sich ihren Weg von der Daimlerstraße über den Veielbrunnenweg in Richtung Elwertstraße. An der Einmündung des Veielbrunnenwegs zur Mercedesstraße / Elwertstraße standen Polizeikräfte bereit, die einen Durchmarsch zurück auf die Mercedesstraße verhindern sollten. Dort wurden die Personen aufgefordert, sich in Richtung des Bahnhofs zu bewegen.

Vermummte greifen Polizisten an

Im Bereich der Formation vermummten sich zahlreiche Personen und griffen die Einsatzkräfte unvermittelt mit Schlägen und Tritten an. Daraufhin setzen die Beamten den Schlagstock sowie Pfefferspray ein. Auch Polizeipferde mussten hinzugezogen werden, ehe der Angriff beendet werden konnte. Die Angreifer flüchteten daraufhin sofort in verschiedene Richtungen. Ein Mann konnte noch vor Ort festgenommen werden. Er soll einem Polizisten mehrfach gegen den Kopf geschlagen haben.

Vier Polizeibeamte sind bei den Ausschreitungen verletzt worden. Ein Beamter konnte seinen Dienst nicht mehr fortsetzen und musste wegen einer Platzwunde im Krankenhaus genäht werden. Zudem beschädigten die Angreifer mit Tritten und Schlägen ein Polizeifahrzeug. Wie hoch der Schaden ist, steht noch nicht fest. Ob es auf Seiten der Angreifer Verletzte gibt, ist noch nicht abschließend geklärt.

Bereits vor dem Spiel von Route abgewichen

Bereits vor der Bundesligabegegnung hatte der Fanmarsch des VfB die reguläre Laufroute zum Stadion nicht eingehalten. Die Gruppe versuchte sich der Begleitung des vorausfahrenden Polizeifahrzeugs zu entziehen und lief über die Elwertstraße und das Wasengelände zur Mercedes-Benz-Arena. Dabei kam es laut Polizei aber zu keinen nennenswerten Vorkommnissen. Erst nach Spielende eskalierte die Situation.

Die Ermittlungen laufen derzeit gegen die Angreifer selbst, aber auch gegen die vermeintlichen Unterstützer. Es besteht der Verdacht des Landfriedenbruchs und des tätlichen Angriffs auf die Polizeibeamten. Da der Vorfall durch Beamte auf Video festgehalten wurde, ist zu erwarten, dass Tatverdächtige identifiziert werden können. Die Aufzeichnungen werden aktuell ausgewertet.