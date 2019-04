1 Der Brand richtete schwere Schäden an der Kathedrale an. Foto: AFP

Nach dem schweren Brand in Paris’ gotischer Kathedrale hat es der Roman „Der Glöckner von Notre Dame“ in mehreren Ländern wieder auf Bestsellerlisten geschafft.

Paris - Das Feuer in der Pariser Kathedrale Notre-Dame hat einen Klassiker der französischen Literatur wieder auf die Bestsellerlisten katapultiert. Victor Hugos „Der Glöckner von Notre-Dame“ stand am Dienstag an der Spitze der Verkaufscharts von Amazon. Auch in Deutschland war das Interesse an dem Roman groß. Während die Löscharbeiten in Paris noch liefern, wurde die französische Originalfassung des Werks zum meistverkauften Buch in Frankreich.

Weltweit landete die englische Übersetzung des Romans bei Amazon an der Spitze zweier Bestsellerlisten für historische Literatur. Bei deutschen Amazon-Kunden stand das Buch am Dienstagmittag auf Platz zwei der beliebtesten literarischen Klassiker. Auch die Disney-Verfilmung des Stoffs konnte vom weltweiten Interesse an der Pariser Sehenswürdigkeit profitieren: Sie schaffte es unter die Top Ten in den Verkaufscharts der beliebtesten Familienfilme.