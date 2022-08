1 Sicher in einem schwedischen Hafen angekommen: Auf der Passagierfähre war am Montag ein Brand in einem Kühlcontainer auf dem Autodeck ausgebrochen. Foto: IMAGO/TT/IMAGO/Fredrik Sandberg/TT

Nach einem Brand und einer dramatischen Evakuierungsaktion ist die Fähre Stena Scandica am Dienstag sicher im Hafen von Nynäshamn in Schweden angekommen. Im schwedischen Fernsehen war am Dienstagvormittag zu sehen, wie zwei Schlepper dem Schiff bei der Einfahrt in den Hafen assistierten.

Auf der Passagierfähre mit 299 Menschen an Bord, die auf dem Weg von Ventspils in Lettland nach Schweden war, war am Montag ein Brand in einem Kühlcontainer auf dem Autodeck ausgebrochen. Dieser war schnell gelöscht, hatte aber einen Stromausfall verursacht, sodass das Schiff am Abend bei starkem Wind auf die schwedische Insel Gotland zugetrieben war.

Daraufhin hatten Rettungskräfte zur Sicherheit begonnen, Familien mit Kindern und ältere Menschen mit Helikoptern von Bord zu bringen. Sie wurden auf der gotländischen Passagierfähre M/S Visby abgesetzt, die dem Schiff zu Hilfe geeilt war.

Kurz vor der Küste hatte die Besatzung die Gefahr doch noch gebannt und zwei Motoren zu Laufen gebracht. In langsamem Tempo setzte sich die Fähre daraufhin am späten Montagabend in Richtung ihres Zielhafens in Bewegung - in Begleitung eines Schleppers, der Küstenwache und eines Schiffs der Seerettung.