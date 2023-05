1 Björn Ulvaeus kennt das Gefühl, als Sieger beim ESC hervorzugehen. Foto: Landmark Media/ImageCollect

Björn Ulvaeus von ABBA hat im Gespräch mit Riccardo Simonetti und Anke Engelke einen Ratschlag für zukünftige ESC-Beiträge aus Deutschland gegeben. Die Kurzfassung: Weniger abkupfern, mehr Schlager.









In der jüngsten Episode ihres gemeinsamen Spotify-Podcasts "Quality Time mit Riccardo & Anke" haben sich Riccardo Simonetti (30) und Anke Engelke (57) dem deutschen Debakel beim ESC in Liverpool angenommen. Was Engelke dabei nicht ahnte: Als Überraschungsgast hatte ihr kongenialer Podcast-Partner einen Mann an Land gezogen, der sich wie kaum ein zweiter mit erfolgreichen ESC-Abenden auskennt: Björn Ulvaeus (78) der schwedischen Kultband ABBA.