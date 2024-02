Nach bevorstehender Tuchel-Trennung: Nagelsmann-Rückkehr zum FC Bayern womöglich nicht ausgeschlossen

1 Aktuell Nationaltrainer: Julian Nagelsmann Foto: dpa/Eva Manhart

Auf Nagelsmann folgte Tuchel und auf Tuchel – Nagelsmann? Ein Medienbericht legt solche Überlegungen nahe.











Link kopiert



Eine Rückkehr von Fußball-Bundestrainer Julian Nagelsmann zum FC Bayern ist laut eines Berichts der „Bild“-Zeitung zufolge nicht ausgeschlossen. Demnach könne sich der 36-jährige Nagelsmann selbst vorstellen, in der Zukunft wieder für den deutschen Fußball-Rekordmeister zu arbeiten. Die Möglichkeit eines neuen Engagements als Cheftrainer dürfte es aber ohnehin überhaupt nur geben, wenn Wunschkandidat Xabi Alonso in der Sommerpause nicht aus Leverkusen nach München wechselt, schreibt die „Bild“ am Sonntagabend.