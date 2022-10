1 Der junge Mann war nach dem Besuch des Cannstatter Volksfests eingeschlafen. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg/Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Nach dem Besuch des Cannstatter Volksfests schläft ein junger Mann an einer Stadtbahnhaltestelle ein – zwei Stunden später folgt das böse Erwachen.















Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum Donnerstag einen 21 Jahre alten, schlafenden Mann in Stuttgart-Bad Cannstatt bestohlen. Das Opfer war nach dem Besuch des Cannstatter Volksfests an der Stadtbahnhaltestelle Glockenstraße eingeschlafen. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten mitteilen, war der 21-Jährige gegen 1 Uhr auf dem Heimweg und schlief an der Stadtbahnhaltestelle ein. Als der junge Mann gegen 3 Uhr wieder aufwachte, musste er feststellen, dass sein Smartphone, seine Smartwatch sowie sein Geldbeutel entwendet worden waren.

Nun bittet die Polizei Zeugen des Vorfalls, sich unter der Rufnummer 0711/8990-3800 zu melden.