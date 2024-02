Nach Ausschreitungen in Stuttgart-Hallschlag: Zwei Männer stehen wegen Angriff auf Polizeibeamte vor Gericht

Im vergangenen September war es am Römerkastell in Bad Cannstatt zu heftigen Ausschreitungen gekommen. Die Polizei musste eine Veranstaltung eines als regierungsnah geltenden Eritrea-Vereins gegen zahlreiche Regimegegner schützen. Beamte wurden am Römerkastell im Stadtteil Hallschlag von den Randalierern mit Holzlatten attackiert sowie mit Steinen und Flaschen beworfen. 39 Einsatzkräfte wurden verletzt.

Nun beginnen die Prozesse gegen die ersten Tatverdächtigen: Am Donnerstag, 29. Februar, muss sich ein 29 Jahre alter Mann wegen des Verdachts eines besonders schweren Falls von Landfriedensbruch, der gefährlichen Körperverletzung und des tätlichen Angriffs auf Einsatzkräfte vor dem Amtsgericht Bad Cannstatt verantworten. Weil ein Besucheransturm erwartet wird, wurde der Prozess in einen größeren Saal ins Gebäude des Oberlandesgerichts nach Stuttgart-Stammheim verlegt.

Lesen Sie auch

Betonfuß in Richtung von Polizisten geworfen

Dem Beschuldigten wird zur Last gelegt, am Nachmittag des 16. September 2023 die Krawalle angestiftet zu haben. Der eritreische Staatsbürger, der im Alb-Donau-Kreis lebt, soll als Erster den Betonfuß eines Bauzauns in Richtung der Polizisten geworfen haben, im weiteren Verlauf noch einen mehr als drei Kilo schweren Pflasterstein. Auf die Spur des 29-Jährigen sind die Ermittler mithilfe von zahlreichen Videoaufnahmen gekommen, die in den zurückliegenden Monaten ausgewertet wurden.

Bereits am Dienstag, 5. März, steht ab 10 Uhr ein weiterer mutmaßlicher, 26-jähriger Randalierer in Stammheim vor Gericht. Nach diesem Mann musste die Polizei jedoch nicht lang suchen. Er war der einzige Tatverdächtige, der direkt nach den Ausschreitungen am Römerkastell festgenommen werden konnte. Der Beschuldigte, der seither in Untersuchungshaft sitzt, soll versucht haben, eine Polizeikette zu durchbrechen. Sein Ziel sei gewesen, mit einer 20- bis 30-köpfigen Gruppe in die Veranstaltungsräume am Römerkastell zu gelangen.

26-Jähriger randalierte wohl nicht zum ersten Mal

Darüber hinaus wird ihm ebenfalls vorgeworfen, zweimal mindestens faustgroße Steine in Richtung der Einsatzkräfte geworfen zu haben. Einer davon traf das Schutzschild eines Polizisten, er blieb unverletzt. Der Eritreer, der bereits einige Wochen zuvor bei ähnlichen Krawallen im hessischen Gießen beteiligt gewesen sein soll, ist wegen eines besonders schweren Falles des Landfriedensbruchs und des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte angeklagt.