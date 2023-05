1 Till Lindemann stürzte beim Auftakt von Rammsteins Europa-Tournee. Foto: imago images/Gonzales Photo

Beim Auftakt von Rammsteins Europa-Tournee ist es zu einem Unfall gekommen. Nach dem Konzert stürzte Sänger Till Lindemann urplötzlich beim Verlassen der Bühne. Offenbar fiel der Frontman eine Treppe hinunter.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Am Montag (22. Mai) hat die Band Rammstein in der litauischen Hauptstadt Vilnius ihre diesjährige Europa-Tournee eröffnet. Am Ende der Show kam es dabei zu einem Unglück, das jedoch glimpflich ausgegangen zu sein scheint. Mit seinen Bandkollegen genoss Rammstein-Sänger Till Lindemann (60) den Beifall des Publikums. Anschließend drehte sich der Frontman um und wollte die Bühne verlassen. Dabei schien Lindemann zu stürzen. Die übrigen Bandmitglieder blickten ihm erschrocken hinterher.