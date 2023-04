1 Der Kreml hat „Gegenmaßnahmen“ angekündigt. Foto: dpa/Alexander Zemlianichenko

Am heutigen Dienstag wird Finnland feierlich in die Nato aufgenommen. Das kommt in Russland gar nicht gut an. Der Kreml kündigt „Gegenmaßnahmen“ an.









Russland hat „Gegenmaßnahmen“ gegen die Erweiterung der Nato angekündigt. Die Aufnahme Finnlands sei ein „Angriff auf unsere Sicherheit“, erklärte der Kreml am Dienstag in Moskau. Finnland soll am Nachmittag in Brüssel als 31. Mitglied feierlich in die Nato aufgenommen werden.