1 Viele Metal-Fans sind bereits am Dienstag auf dem vom Regen aufgeweichten und schlammigen Festivalgelände unterwegs. Foto: dpa/Christian Charisius

Aufgrund des verschlammten Geländes wurde am Dienstag ein Einlassstopp von Fahrzeugen beim Wacken-Festival verkündet. Laut dem Festivalmitbegründer Thomas Jensen dürfen die Besucher weiter auf das Gelände, „nur nicht mit Auto“.









Nach dem am Dienstag verkündeten Stopp des Einlasses von Fahrzeugen auf das verschlammte Gelände des Heavy-Metal-Festivals in Wacken hat Festivalmitbegründer Thomas Jensen das Vorgehen der Veranstalter verteidigt. Die Besucher des Festivals dürften weiter auf das Gelände, „nur nicht mit Auto“, sagte Jensen am Dienstagabend der Deutschen Presse-Agentur. „Von Stunde zu Stunde versuchen wir, Verbesserungen umzusetzen.“