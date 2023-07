2 Spurensicherer waren nach dem Brand vor Ort. (Archivbild) Foto: Morlok

Der Prozess startet Ende September: Der Talheimer Dennis B. (38) muss sich wegen Mordes an seiner Mutter vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft ist in ihrer 24-seitigen Anklage überzeugt: Er zündete seine Mutter und seinen Zwillingsbruder an.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Horb-Talheim/Rottweil - Ob Dennis B. seinem Zwillingsbruder im Landgericht Rottweil noch in die Augen schauen kann? Hier werden beide Ende September sitzen. Ein Familiendrama. Denn – so die Anklage: Dennis soll seinen Zwillingsbruder und seine Mutter mit Benzin überschüttet haben, zündete sie an. Die Mutter starb an ihren schweren Verletzungen. Der Zwillingsbruder überlebte – offenbar gezeichnet vom Brandanschlag durch seinen Bruder, so ist zu hören.